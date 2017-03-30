В Брюсселе началось заседание Совета Россия-НАТО

Совет Россия-НАТО (СРН) приступил к работе в штаб-квартире Североатлантического альянса, сообщил "Интерфаксу" дипломатический источник в Брюсселе.
Тем временем, незадолго до заседания генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал эту встречу важным шагом к большей предсказуемости и прозрачности.
"Я с нетерпением ожидаю этой встречи, так как мы проинформируем друг друга относительно нашего военного состояния. Я считаю это важным шагом к большей предсказуемости и прозрачности, а это сейчас особенно необходимо, когда мы наращиваем военную деятельность на своих границах", - сказал генеральный секретарь НАТО Й.Столтенберг незадолго до заседания на пресс-конференции в четверг.
Он также сообщил, что на заседании СРН ожидаются брифинги военных экспертов обеих сторон для членов совета относительно развертывания дополнительных дивизий на западе России и четырех батальонов НАТО в странах Балтии и Польше.
В свою очередь, как заявил ранее российским журналистам постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко, ритм работы Совета постепенно восстанавливается. "Обсуждения входят в рабочее русло", - сказал А.Грушко.
"Гибкий формат заседания позволит членам СРН рассмотреть вопросы региональной безопасности и некоторые аспекты военной деятельности, которые представляют для них интерес", - заявил высокопоставленный дипломат РФ.
Со своей стороны, источник в аппарате штаб-квартиры Североатлантического альянса сообщил "Интерфаксу", что члены СРН обсудят на своем заседании 30 марта "вопросы, связанные с ситуацией внутри и вокруг Украины, ситуацию в сфере безопасности в Афганистане, включая региональную террористическую угрозу, вопросы, связанные с военной активностью, взаимной транспарентностью и сокращением рисков в интересах повышения стабильности и безопасности в Евроатлантическом регионе".
Совет Россия-НАТО созывается накануне совещания министров иностранных дел стран альянса, в котором впервые должен принять участие государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.
Это четвертое заседание СРН с момента замораживания практического сотрудничества натовской стороной.
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