Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7238 EUR   1.8536 RUR   0.0304 GBR   2.1441 TRY   0.4726

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.51 Brent   52.42

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 12° 1 Апр 10° 2 Апр

СНГ 30.03.2017 13:43

В Брюсселе началось заседание Совета Россия-НАТО

Совет Россия-НАТО (СРН) приступил к работе в штаб-квартире Североатлантического альянса, сообщил "Интерфаксу" дипломатический источник в Брюсселе.

Тем временем, незадолго до заседания генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал эту встречу важным шагом к большей предсказуемости и прозрачности.

"Я с нетерпением ожидаю этой встречи, так как мы проинформируем друг друга относительно нашего военного состояния. Я считаю это важным шагом к большей предсказуемости и прозрачности, а это сейчас особенно необходимо, когда мы наращиваем военную деятельность на своих границах", - сказал генеральный секретарь НАТО Й.Столтенберг незадолго до заседания на пресс-конференции в четверг.

Он также сообщил, что на заседании СРН ожидаются брифинги военных экспертов обеих сторон для членов совета относительно развертывания дополнительных дивизий на западе России и четырех батальонов НАТО в странах Балтии и Польше.

В свою очередь, как заявил ранее российским журналистам постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко, ритм работы Совета постепенно восстанавливается. "Обсуждения входят в рабочее русло", - сказал А.Грушко.

"Гибкий формат заседания позволит членам СРН рассмотреть вопросы региональной безопасности и некоторые аспекты военной деятельности, которые представляют для них интерес", - заявил высокопоставленный дипломат РФ.

Со своей стороны, источник в аппарате штаб-квартиры Североатлантического альянса сообщил "Интерфаксу", что члены СРН обсудят на своем заседании 30 марта "вопросы, связанные с ситуацией внутри и вокруг Украины, ситуацию в сфере безопасности в Афганистане, включая региональную террористическую угрозу, вопросы, связанные с военной активностью, взаимной транспарентностью и сокращением рисков в интересах повышения стабильности и безопасности в Евроатлантическом регионе".

Совет Россия-НАТО созывается накануне совещания министров иностранных дел стран альянса, в котором впервые должен принять участие государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

Это четвертое заседание СРН с момента замораживания практического сотрудничества натовской стороной.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАТО, РОССИЯ, СОВЕТ


Похожие новости


Совет Россия-НАТО обсудит ситуацию вокруг Украины, Афганистан, региональную безопасность и сокращение рисков Столтенберг объявил о заседании СРН 30 марта в Брюсселе Алиев отмечает роль Азербайджана в нормализации отношений между Москвой и Анкарой НАТО приглашала наблюдателей России на 10 учений альянса в 2016 году - Столтенберг НАТО необходимо выработать всеобъемлющую стратегию для сдерживания России - замкомандующего силами альянса в Европе Столтенберг считает важным поддержание контактов по военной линии между РФ и Турцией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]