В Брюсселе началось заседание Совета Россия-НАТО

Совет Россия-НАТО (СРН) приступил к работе в штаб-квартире Североатлантического альянса, сообщил "Интерфаксу" дипломатический источник в Брюсселе.

Тем временем, незадолго до заседания генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал эту встречу важным шагом к большей предсказуемости и прозрачности.

"Я с нетерпением ожидаю этой встречи, так как мы проинформируем друг друга относительно нашего военного состояния. Я считаю это важным шагом к большей предсказуемости и прозрачности, а это сейчас особенно необходимо, когда мы наращиваем военную деятельность на своих границах", - сказал генеральный секретарь НАТО Й.Столтенберг незадолго до заседания на пресс-конференции в четверг.

Он также сообщил, что на заседании СРН ожидаются брифинги военных экспертов обеих сторон для членов совета относительно развертывания дополнительных дивизий на западе России и четырех батальонов НАТО в странах Балтии и Польше.

В свою очередь, как заявил ранее российским журналистам постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко, ритм работы Совета постепенно восстанавливается. "Обсуждения входят в рабочее русло", - сказал А.Грушко.

"Гибкий формат заседания позволит членам СРН рассмотреть вопросы региональной безопасности и некоторые аспекты военной деятельности, которые представляют для них интерес", - заявил высокопоставленный дипломат РФ.

Со своей стороны, источник в аппарате штаб-квартиры Североатлантического альянса сообщил "Интерфаксу", что члены СРН обсудят на своем заседании 30 марта "вопросы, связанные с ситуацией внутри и вокруг Украины, ситуацию в сфере безопасности в Афганистане, включая региональную террористическую угрозу, вопросы, связанные с военной активностью, взаимной транспарентностью и сокращением рисков в интересах повышения стабильности и безопасности в Евроатлантическом регионе".

Совет Россия-НАТО созывается накануне совещания министров иностранных дел стран альянса, в котором впервые должен принять участие государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

Это четвертое заседание СРН с момента замораживания практического сотрудничества натовской стороной.