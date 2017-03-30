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Регион 30.03.2017 14:01

В рядах боевиков за пределами России воюют более 1200 жителей Дагестана - МВД

Правоохранительные органы в 2016 году предотвратили выезд в Сирию около 40 жителей Дагестана, сообщил министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов.

"Более 1200 дагестанцев воюют за пределами Российской Федерации. Только в прошлом году сотрудниками силовых структур был предотвращен выезд в Сирию 38 жителей Дагестана", - сказал министр в четверг на сессии Народного собрания республики.

По его словам, на днях в Махачкале были задержаны шесть человек, входивших в так называемые "спящие группировки".

Участники таких групп ранее были выявлены в городах Каспийск, Дербент, Хасавюрт, отметил министр.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, БОЕВИКИ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]