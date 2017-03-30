В рядах боевиков за пределами России воюют более 1200 жителей Дагестана - МВД

Правоохранительные органы в 2016 году предотвратили выезд в Сирию около 40 жителей Дагестана, сообщил министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов.

"Более 1200 дагестанцев воюют за пределами Российской Федерации. Только в прошлом году сотрудниками силовых структур был предотвращен выезд в Сирию 38 жителей Дагестана", - сказал министр в четверг на сессии Народного собрания республики.

По его словам, на днях в Махачкале были задержаны шесть человек, входивших в так называемые "спящие группировки".

Участники таких групп ранее были выявлены в городах Каспийск, Дербент, Хасавюрт, отметил министр.