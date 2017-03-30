Трамп через неделю примет Си Цзиньпина в своей резиденции во Флориде - агентство

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп встретятся в Соединенных Штатах 6-7 апреля.
Встреча пройдет в резиденции Д.Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде, сообщило в четверг информационное агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на китайские власти.
Это будет первая встреча Си Цзиньпина и Д.Трампа после вступления последнего в должность президента США.
В марте КНР посетил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
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