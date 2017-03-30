Трамп через неделю примет Си Цзиньпина в своей резиденции во Флориде - агентство

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп встретятся в Соединенных Штатах 6-7 апреля.

Встреча пройдет в резиденции Д.Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде, сообщило в четверг информационное агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на китайские власти.

Это будет первая встреча Си Цзиньпина и Д.Трампа после вступления последнего в должность президента США.

В марте КНР посетил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.