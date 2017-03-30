Общее число сирийских беженцев в Турции, Ливане, Иордании, Ираке и Египте превысило 5 млн человек - ООН

Впервые с начала гражданского конфликта в Сирии общее число беженцев из этой страны в Турции, Ливане, Иордании, Ираке и Египте превысило 5 млн человек, сообщает в четверг Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

При этом, по данным ведомства, лишь 488 тыс. сирийцев из этого числа размещены в специализированных лагерях для беженцев.

Прежде ООН сообщала о 4,8 млн сирийских беженцах в упомянутых странах.