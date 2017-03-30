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Дальнее зарубежье 30.03.2017 14:30

Общее число сирийских беженцев в Турции, Ливане, Иордании, Ираке и Египте превысило 5 млн человек - ООН

Впервые с начала гражданского конфликта в Сирии общее число беженцев из этой страны в Турции, Ливане, Иордании, Ираке и Египте превысило 5 млн человек, сообщает в четверг Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

При этом, по данным ведомства, лишь 488 тыс. сирийцев из этого числа размещены в специализированных лагерях для беженцев.

Прежде ООН сообщала о 4,8 млн сирийских беженцах в упомянутых странах.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, БЕЖЕНЦЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]