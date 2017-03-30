Таможенники Азербайджана изъяли более 15 тыс. безакцизных сигарет

Таможенные органы Азербайджана обнаружили крупную партию безакцизных сигарет иностранного производства, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Сотрудники Товузского таможенного управления в результате оперативных мероприятий обнаружили в автомобиле марки «ВАЗ 21074» 15,18 тыс. безакцизных сигарет различных марок», - отмечается в сообщении.

«Жигули» были остановлены оперативной группой на территории Инджесу Газахского района и доставлены для проверки на таможенный пост «Сыныг Керпю». При осмотре багажника машины были обнаружены 7,6 тыс. сигарет марки «Winston», 4,2 тыс. – марки «Parliament», 3,38 тыс. – «Marlboro».

Р.Бабаев