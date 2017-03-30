Премьер Турции и госсекретарь США обсудили борьбу с ИГИЛ в Сирии и Ираке и вопрос о возможной экстрадиции Гюлена

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым и госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече в четверг в Анкаре обсудили шаги в борьбе с террористами ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ) в Сирии и Ираке.

Во встрече, которая длилась около 40 минут, приняли участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, советник МИД Умит Ялчын, консультант по вопросам внешней политики администрации турецкого правительства Керим Урас, сообщили иракские СМИ

Б.Йылдырым и Р.Тиллерсон обменялись также мнениями по вопросу об экстрадиции из США турецкого проповедника Фетуллаха Гюлена, которого Анкара считает главным организатором неудавшейся попытки военного переворота в стране в июле прошлого года

Достигнута договоренность о продолжении интенсивных контактов между двумя странами-союзницами, отмечает информационное агентство "Анадолу".