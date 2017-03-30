Расследование убийства посла РФ в Турции идет активно, появляются новые данные, часть из них подтверждаются - МИД РФ

Следствие по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова идет активно, какие-то новые данные об этом преступлении подтверждаются, а какие-то нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российские эксперты из различных ведомств работают. Конечно, все контакты осуществляются в первую очередь через наше посольство в Анкаре. Но идет очень серьезная межведомственная работа", - сказала М.Захарова на брифинге в четверг в Москве.
По ее словам, "в ходе расследования действительно появляются какие-то новые данные - что-то из этого подтверждается, что-то не подтверждается".
"Но пока идет процесс расследования, и все, что я могу сказать, не навредив ходу расследования, я это сделаю достаточно оперативно", - добавила М.Захарова.
Посол РФ в Турции А.Карлов был убит 19 декабря прошлого года в Анкаре во время открытия художественной выставки в турецкой столице.
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