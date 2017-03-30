Премьер Британии не угрожала прекратить сотрудничество с ЕС в сфере безопасности, заявляют в Лондоне

Руководитель британской переговорной группы по Brexit Дэвид Дэвис опроверг информацию о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригрозила прекратить сотрудничество с ЕС в сфере безопасности в случае отказа Брюсселя пойти навстречу Лондону в вопросах торговли, сообщила Би-би-си.

"Мы хотим (достичь) соглашения, и она (Т.Мэй - ИФ) давала понять, что для обеих сторон будет невыгодно, если мы его не достигнем, - заявил Д.Дэвис. - Я думаю, что это вполне обоснованное заявление и это ни в коем случае не угроза".

Ранее Т.Мэй заявляла о том, что британские власти рассчитывают на соглашение об особом торговом режиме между Великобританией и ЕС после выхода страны из союза. Она отметила, что Великобритания планирует достичь "отношений другого характера" с ЕС после Brexit, которые будут включать в себя "некоторые послабления в торговой сфере".