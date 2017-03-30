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Дальнее зарубежье 30.03.2017 15:16

Премьер Британии не угрожала прекратить сотрудничество с ЕС в сфере безопасности, заявляют в Лондоне

Руководитель британской переговорной группы по Brexit Дэвид Дэвис опроверг информацию о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригрозила прекратить сотрудничество с ЕС в сфере безопасности в случае отказа Брюсселя пойти навстречу Лондону в вопросах торговли, сообщила Би-би-си.

"Мы хотим (достичь) соглашения, и она (Т.Мэй - ИФ) давала понять, что для обеих сторон будет невыгодно, если мы его не достигнем, - заявил Д.Дэвис. - Я думаю, что это вполне обоснованное заявление и это ни в коем случае не угроза".

Ранее Т.Мэй заявляла о том, что британские власти рассчитывают на соглашение об особом торговом режиме между Великобританией и ЕС после выхода страны из союза. Она отметила, что Великобритания планирует достичь "отношений другого характера" с ЕС после Brexit, которые будут включать в себя "некоторые послабления в торговой сфере".

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Тэги: БРИТАНИЯ, BREXIT, ПЕРЕГОВОРЫ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]