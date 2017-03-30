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СНГ 30.03.2017 16:19

В Кремле подтвердили проведение встречи Путина и Лукашенко 3 апреля в Петербурге

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в начале апреля в Санкт-Петербурге, заявил в четверг журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"3 апреля в Санкт-Петербурге (состоится встреча двух президентов)", - сказал Ю.Ушаков.

Ранее посол РФ в Минске Александр Суриков сообщил, что встреча президентов Белоруссии и России пройдет 3 апреля.

"Встреча, как и сказал вчера Владимир Ильич Семашко (вице-премьер Белоруссии - ИФ), пройдет 3 апреля в Санкт-Петербурге", - сказал А.Суриков на пресс-конференции в Минске.

По словам посла, ожидается, что переговоры пройдут в узком и расширенном составе.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ПУТИН, ЛУКАШЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]