В Кремле подтвердили проведение встречи Путина и Лукашенко 3 апреля в Петербурге

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в начале апреля в Санкт-Петербурге, заявил в четверг журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"3 апреля в Санкт-Петербурге (состоится встреча двух президентов)", - сказал Ю.Ушаков.

Ранее посол РФ в Минске Александр Суриков сообщил, что встреча президентов Белоруссии и России пройдет 3 апреля.

"Встреча, как и сказал вчера Владимир Ильич Семашко (вице-премьер Белоруссии - ИФ), пройдет 3 апреля в Санкт-Петербурге", - сказал А.Суриков на пресс-конференции в Минске.

По словам посла, ожидается, что переговоры пройдут в узком и расширенном составе.