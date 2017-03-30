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СНГ 30.03.2017 16:34

В России рады возобновлению нормального дипломатического разговора с Японией - МИД

В Москве приветствуют восстановление уровня и интенсивности дипломатических контактов с Токио, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы очень рады, что возобновился нормальный дипломатический разговор, который характерен был всегда для наших отношений с вашей страной", - сказала М.Захарова, отвечая на вопрос японского журналиста о целях визита первого заместителя министра иностранных дел Владимира Титова в Японию.

"Конечно, это (подобного рода контакты - ИФ) - и безусловный элемент подготовки будущих визитов, но это просто рутинная работа по восстановлению диалога", - отметила она.

Накануне японские СМИ сообщали о подготовке визита японского премьера Синдзо Абэ в Москву в конце апреля, официального подтверждения этой информации на данный момент не поступало.

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Тэги: РОССИЯ, ЯПОНИЯ, КОНТАКТЫ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]