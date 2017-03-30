В России рады возобновлению нормального дипломатического разговора с Японией - МИД

В Москве приветствуют восстановление уровня и интенсивности дипломатических контактов с Токио, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы очень рады, что возобновился нормальный дипломатический разговор, который характерен был всегда для наших отношений с вашей страной", - сказала М.Захарова, отвечая на вопрос японского журналиста о целях визита первого заместителя министра иностранных дел Владимира Титова в Японию.
"Конечно, это (подобного рода контакты - ИФ) - и безусловный элемент подготовки будущих визитов, но это просто рутинная работа по восстановлению диалога", - отметила она.
Накануне японские СМИ сообщали о подготовке визита японского премьера Синдзо Абэ в Москву в конце апреля, официального подтверждения этой информации на данный момент не поступало.
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