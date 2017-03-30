БТА отмечает необходимость реформ в сфере услуг такси в Баку

Бакинское транспортное агентство считает необходимым реформирование сферы услуг такси, отмечается в информации БТА.
«БТА провело встречу с руководителями компаний, оказывающих услуги такси в Баку. В ходе встречи обсуждались вопросы по предоставлению жителями и гостям столицы безопасных, комфортных и качественных услуг. В этой связи были даны поручения по устранению в короткие сроки имеющихся недостатков в работе ряда компаний», - отмечается в информации.
По данным агентства, транспортные средства, находящиеся на балансе компаний, предоставляющих услуги такси, должны соответствовать современному облику города, и должны быть технически налажены для безопасной и удобной перевозки пассажиров.
«В ходе встречи БТА обсудило требования, касающиеся легковых автомобилей такси и их водителей, отметило необходимость проведения реформ в этой сфере. В этой связи необходимо приобретение знаков отличия для транспортных средств, наличие профессиональных водителей и соблюдение ими правил этичного поведения с пассажирами», - говорится в информации.
Кроме того, в ходе встречи затрагивался вопрос проведения техосмотра легковых автомобилей такси и медосмотра водителя перед выходом на рейс.
Следующие обсуждения этих вопросов пройдут в апреле.
Н.Аббасова
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