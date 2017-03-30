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Транспорт и связь 30.03.2017 14:24

БТА отмечает необходимость реформ в сфере услуг такси в Баку

Бакинское транспортное агентство считает необходимым реформирование сферы услуг такси, отмечается в информации БТА.

«БТА провело встречу с руководителями компаний, оказывающих услуги такси в Баку. В ходе встречи обсуждались вопросы по предоставлению жителями и гостям столицы безопасных, комфортных и качественных услуг. В этой связи были даны поручения по устранению в короткие сроки имеющихся недостатков в работе ряда компаний», - отмечается в информации.

По данным агентства, транспортные средства, находящиеся на балансе компаний, предоставляющих услуги такси, должны соответствовать современному облику города, и должны быть технически налажены для безопасной и удобной перевозки пассажиров.

«В ходе встречи БТА обсудило требования, касающиеся легковых автомобилей такси и их водителей, отметило необходимость проведения реформ в этой сфере. В этой связи необходимо приобретение знаков отличия для транспортных средств, наличие профессиональных водителей и соблюдение ими правил этичного поведения с пассажирами», - говорится в информации.

Кроме того, в ходе встречи затрагивался вопрос проведения техосмотра легковых автомобилей такси и медосмотра водителя перед выходом на рейс.

Следующие обсуждения этих вопросов пройдут в апреле.

Н.Аббасова

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Тэги: ТАКСИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕФОРМЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]