Пресс-релиз

8 апреля 2017 года в очередной раз пройдет образовательная акция по русскому языку - Тотальный диктант. В этот день его будут писать по всему миру – более чем в 800 городах 68 стран, а также в воздухе на десяти пассажирских рейсах, в поездах, междугороднем троллейбусе и на бортах барков «Крузенштерн» (Калининград) и «Паллада» (Владивосток). Главной площадкой Тотального диктанта неизменно является Новосибирский государственный университет – родина акции. Текст диктанта в этом году специально для акции написал известный российский писатель Леонид Юзефович.

В Баку свои знания русского языка желающие смогут проверить на двух площадках, которые будут действовать в Российском информационно-культурном центре. «Диктаторами» на них выступят заведующая кафедрой иностранных языков Азербайджанского государственного педагогического университета Лейла Везирова и доцент кафедры истории русской литературы Бакинского Славянского университета Антонина Третьякова. Чтобы принять участие в Тотальном диктанте необходимо зарегистрироваться на сайте totaldict.ru, выбрав соответствующую площадку.

Начало – в 12:00 часов.

Справка: Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции – показать, что быть грамотным – важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Первый Тотальный диктант состоялся в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Первыми «диктаторами» – с 2004 по 2008 год – были преподаватели НГУ. За 13 лет существования Тотальный диктант превратился в масштабное всемирное событие. В 2016 году акция прошла в 732 городах, охватив 68 стран, ее участниками стали более 145 000 человек. Тотальный диктант – общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Организатор акции – фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск). Текст Тотального диктанта каждый год специально для акции пишет известный писатель. Участвовать в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Сайт проекта totaldict.ru.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Пресс-служба Российского информационно-культурного центра в Баку