Индийская Mahindra планирует представить люксовый электромобиль в США и Китае

Индийская компания Mahindra Group планирует вывести на американский и китайский автомобильные рынки люксовый автомобиль с электроприводом, который будет произведен их итальянским подразделением Pininfarina SpA, пишет MarketWatch.

"Мы рассматриваем возможность создания электрического суперкара под брендом Pininfarina. Мы хотим продавать его в США", - заявил председатель Mahindra Group Ананд Махиндра. Также компания планирует выйти на китайский рынок, который является крупнейшим в мире и отличается высоким спросом на люксовые автомобили, добавил он.

Mahindra Group приобрела итальянскую компанию Pininfarina SpA, занимающуюся дизайном автомобилей, в 2015 году за 25,5 млн евро.

Индийская компания намеревается расширить свое присутствие на американском автомобильном рынке в основном за счет своего южнокорейского подразделения Ssangyong Motor Co.

Исполнительный директор Ssangyong Motor Цой Чжонси (Choi Johng-sik) заявил, что компании понадобится, по крайней мере, три года, чтобы выйти на американский рынок. Также компания планирует расширить свое присутствие в Китае, построив там завод и локализовав тем самым свою продукцию. Компания примет окончательное решение к концу первого полугодия.