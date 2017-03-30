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Дальнее зарубежье 30.03.2017 16:41

Индийская Mahindra планирует представить люксовый электромобиль в США и Китае

Индийская компания Mahindra Group планирует вывести на американский и китайский автомобильные рынки люксовый автомобиль с электроприводом, который будет произведен их итальянским подразделением Pininfarina SpA, пишет MarketWatch.

"Мы рассматриваем возможность создания электрического суперкара под брендом Pininfarina. Мы хотим продавать его в США", - заявил председатель Mahindra Group Ананд Махиндра. Также компания планирует выйти на китайский рынок, который является крупнейшим в мире и отличается высоким спросом на люксовые автомобили, добавил он.

Mahindra Group приобрела итальянскую компанию Pininfarina SpA, занимающуюся дизайном автомобилей, в 2015 году за 25,5 млн евро.

Индийская компания намеревается расширить свое присутствие на американском автомобильном рынке в основном за счет своего южнокорейского подразделения Ssangyong Motor Co.

Исполнительный директор Ssangyong Motor Цой Чжонси (Choi Johng-sik) заявил, что компании понадобится, по крайней мере, три года, чтобы выйти на американский рынок. Также компания планирует расширить свое присутствие в Китае, построив там завод и локализовав тем самым свою продукцию. Компания примет окончательное решение к концу первого полугодия.

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Тэги: ИНДИЯ, США, MAHINDRA, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]