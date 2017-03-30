В Эстонии вводится плата за использование дорог грузовыми машинами

Правительство Эстонии на заседании в четверг одобрило законопроект о введении платы за использование дорог фурами.
Согласно законопроекту, оплачивать проезд по общественным дорогам придется владельцам грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн.
"Например, дневная плата за грузовик общей массой от 3,5 до 12 тонн составит 9 евро, а годовая плата - 500 евро. За грузовик массой от 12 тонн и выше нужно будет платить 10-12 евро в день, а за год - 600 - 1300 евро", - сообщила журналистам министр экономики и коммуникаций Кадри Симсон (Kadri Simson).
Платить можно будет не только за день или за год, но и за неделю, месяц или квартал.
Как отметила К.Симсон, в настоящее время в Европейском союзе за проезд грузовиков дорожную плату не собирают только Эстония и Финляндия.
Правительство ожидает пополнения бюджета за счет нововведения в размере 17 млн евро в год. Поступления пойдут на поддержание транспортной инфраструктуры.
Законопроект должен быть окончательно одобрен парламентом и в случае принятия вступит в силу с 1 января 2018 года.
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