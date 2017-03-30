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Дальнее зарубежье 30.03.2017 17:02

В Эстонии вводится плата за использование дорог грузовыми машинами

Правительство Эстонии на заседании в четверг одобрило законопроект о введении платы за использование дорог фурами.

Согласно законопроекту, оплачивать проезд по общественным дорогам придется владельцам грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн.

"Например, дневная плата за грузовик общей массой от 3,5 до 12 тонн составит 9 евро, а годовая плата - 500 евро. За грузовик массой от 12 тонн и выше нужно будет платить 10-12 евро в день, а за год - 600 - 1300 евро", - сообщила журналистам министр экономики и коммуникаций Кадри Симсон (Kadri Simson).

Платить можно будет не только за день или за год, но и за неделю, месяц или квартал.

Как отметила К.Симсон, в настоящее время в Европейском союзе за проезд грузовиков дорожную плату не собирают только Эстония и Финляндия.

Правительство ожидает пополнения бюджета за счет нововведения в размере 17 млн евро в год. Поступления пойдут на поддержание транспортной инфраструктуры.

Законопроект должен быть окончательно одобрен парламентом и в случае принятия вступит в силу с 1 января 2018 года.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ДОРОГИ, ПЛАТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]