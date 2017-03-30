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Дальнее зарубежье 30.03.2017 17:34

Нидерландские врачи выступили против расширения применения эвтаназии

Федерация врачей Нидерландов, в которую входят более 50 тыс. медиков, выступила против законопроекта о предоставлении возможности применения эвтаназии в отношении людей, считающих, что их жизнь подошла к логическому завершению.

"Такое радикальное предложение нежелательно как с практичной, так и с принципиальной точки зрения", - говорится в заявлении федерации.

В 2002 году Нидерланды и Бельгия стали первыми странами в мире, разрешившими эвтаназию пациентов, переживающих "невыносимые страдания без надежды на улучшения".

В октябре прошлого года власти Нидерландов предложили распространить этот закон на пожилых людей, которые не больны, но "больше не видят смысла в жизни или страдают от потери независимости, от изоляции или одиночества".

В свою очередь в Федерации врачей Нидерландов заявили, что такой закон может привести к недобросовестному применению эвтаназии, а также к усилению чувства уязвимости среди пожилых людей.

Взамен медики обратились к представителям властей с призывом решить проблему чувства изоляции и ненужности среди старшего поколения другими способами.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, ЭВТАНАЗИЯ, ВРАЧИ, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]