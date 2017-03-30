Нидерландские врачи выступили против расширения применения эвтаназии

Федерация врачей Нидерландов, в которую входят более 50 тыс. медиков, выступила против законопроекта о предоставлении возможности применения эвтаназии в отношении людей, считающих, что их жизнь подошла к логическому завершению.
"Такое радикальное предложение нежелательно как с практичной, так и с принципиальной точки зрения", - говорится в заявлении федерации.
В 2002 году Нидерланды и Бельгия стали первыми странами в мире, разрешившими эвтаназию пациентов, переживающих "невыносимые страдания без надежды на улучшения".
В октябре прошлого года власти Нидерландов предложили распространить этот закон на пожилых людей, которые не больны, но "больше не видят смысла в жизни или страдают от потери независимости, от изоляции или одиночества".
В свою очередь в Федерации врачей Нидерландов заявили, что такой закон может привести к недобросовестному применению эвтаназии, а также к усилению чувства уязвимости среди пожилых людей.
Взамен медики обратились к представителям властей с призывом решить проблему чувства изоляции и ненужности среди старшего поколения другими способами.
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