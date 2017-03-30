В Арктике нет потенциала для конфликтов - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии потенциала для конфликтов в арктическом регионе мира.
"Россия исходит из того, что в арктическом регионе нет потенциала для конфликтов. Международные нормы четко определяют права как прибрежных, так и других государств, и служат прочной основой для совместной работы в решении любых проблем", - сказал В.Путин, выступая на Международном арктическом форуме в четверг.
Он отметил, что это касается и таких чувствительных вопросов, как "разграничение континентального шельфа в Северном Ледовитом океане, предупреждение нерегулируемых промыслов в его центральной части, замкнутой исключительно в экономических зонах Соединенных Штатов, Канады, Дании, Норвегии и России".
"Россия открыта для конструктивного диалога и создает все условия для его эффективного развития. У нас весьма обширная экономическая программа для Арктики, рассчитанная на долгие годы вперед", - сказал президент РФ.
Он отметил, что она включает уже более 150 проектов инвестиций, которые оцениваются в триллионы рублей.
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