В Арктике нет потенциала для конфликтов - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии потенциала для конфликтов в арктическом регионе мира.

"Россия исходит из того, что в арктическом регионе нет потенциала для конфликтов. Международные нормы четко определяют права как прибрежных, так и других государств, и служат прочной основой для совместной работы в решении любых проблем", - сказал В.Путин, выступая на Международном арктическом форуме в четверг.

Он отметил, что это касается и таких чувствительных вопросов, как "разграничение континентального шельфа в Северном Ледовитом океане, предупреждение нерегулируемых промыслов в его центральной части, замкнутой исключительно в экономических зонах Соединенных Штатов, Канады, Дании, Норвегии и России".

"Россия открыта для конструктивного диалога и создает все условия для его эффективного развития. У нас весьма обширная экономическая программа для Арктики, рассчитанная на долгие годы вперед", - сказал президент РФ.

Он отметил, что она включает уже более 150 проектов инвестиций, которые оцениваются в триллионы рублей.