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СНГ 30.03.2017 17:16

В Арктике нет потенциала для конфликтов - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии потенциала для конфликтов в арктическом регионе мира.

"Россия исходит из того, что в арктическом регионе нет потенциала для конфликтов. Международные нормы четко определяют права как прибрежных, так и других государств, и служат прочной основой для совместной работы в решении любых проблем", - сказал В.Путин, выступая на Международном арктическом форуме в четверг.

Он отметил, что это касается и таких чувствительных вопросов, как "разграничение континентального шельфа в Северном Ледовитом океане, предупреждение нерегулируемых промыслов в его центральной части, замкнутой исключительно в экономических зонах Соединенных Штатов, Канады, Дании, Норвегии и России".

"Россия открыта для конструктивного диалога и создает все условия для его эффективного развития. У нас весьма обширная экономическая программа для Арктики, рассчитанная на долгие годы вперед", - сказал президент РФ.

Он отметил, что она включает уже более 150 проектов инвестиций, которые оцениваются в триллионы рублей.

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Тэги: РОССИЯ, АРКТИКА, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]