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Дальнее зарубежье 30.03.2017 17:45

Финляндия выступает за проведение Арктического саммита с участием Путина и Трампа - президент Ниинистё

Финляндия в качестве председателя Арктического Совета хотела бы организовать саммит арктических стран с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.

"Мы, безусловно, были бы очень рады иметь возможность провести подобный саммит", - сказал С.Ниинистё, выступая на арктическом форуме в Архангельске.

"Необходимо, чтобы было, что сказать на этом саммите. И мы, безусловно, будем следить за тем, как развивается ситуация, в какую сторону развивается дискуссия, сможем ли мы найти какие-то общие точки зрения. В таком случае, для нас, несомненно, было бы большой гордостью провести подобный саммит", - добавил президент Финляндии.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]