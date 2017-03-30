Финляндия выступает за проведение Арктического саммита с участием Путина и Трампа - президент Ниинистё

Финляндия в качестве председателя Арктического Совета хотела бы организовать саммит арктических стран с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.

"Мы, безусловно, были бы очень рады иметь возможность провести подобный саммит", - сказал С.Ниинистё, выступая на арктическом форуме в Архангельске.

"Необходимо, чтобы было, что сказать на этом саммите. И мы, безусловно, будем следить за тем, как развивается ситуация, в какую сторону развивается дискуссия, сможем ли мы найти какие-то общие точки зрения. В таком случае, для нас, несомненно, было бы большой гордостью провести подобный саммит", - добавил президент Финляндии.