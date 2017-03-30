Азербайджанский AccessBank увеличил уставный капитал до почти 120 млн манатов

Азербайджанский AccessBank увеличил уставный капитал на 41,2% - до 119,85 млн манатов, отмечается в сообщении банка.
"Акционеры AccessBank осуществили выкуп 8,2 млн новых акций на сумму 34,85 млн манатов, что увеличило уставный капитал банка до 119,85 млн. манатов. Выкуп акций был осуществлен действующими акционерами на пропорциональной основе, таким образом, доля каждого из них в уставном капитале банка не изменилась", - говорится в сообщении.
Процесс эмиссии акций и регистрации был успешно завершен 29 марта.
"Увеличение капитала отчетливо демонстрирует то, что в нынешнее непростое время банк пользуется сильной поддержкой своих акционеров, большинство из которых являются влиятельными международными финансовыми институтами, имеющими наивысший рейтинг ААА", – сказал председатель правления AccessBank Михаэль Хоффманн, слова которого приводятся в сообщении.
AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. Акционерами AccessBank являются Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, Черноморский банк торговли и развития, германский KfW, Access Holding, LFS Financial Systems GmbH.
А.Ахундов
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