Теракты в ФРГ возможны в любое время, считает глава германской уголовной полиции

Глава Федерального ведомства уголовной полиции ФРГ Хольгер Мюнх заявил, что страна должна оставаться бдительной к угрозе террористических атак, сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его словам, "атаки в Германии возможны в любое время".

Х.Мюнх пояснил, что потери, которые понесла террористическая группировка "Исламское государство " побудит террористов к усилению попыток совершать нападения, особенно в западных странах".

Спецслужбы ФРГ отмечают, что не менее 616 человек находятся под подозрением, и они представляют достаточную опасность с точки зрения возможности совершения террористического акта.