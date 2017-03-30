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Дальнее зарубежье 30.03.2017 18:14

Теракты в ФРГ возможны в любое время, считает глава германской уголовной полиции

Глава Федерального ведомства уголовной полиции ФРГ Хольгер Мюнх заявил, что страна должна оставаться бдительной к угрозе террористических атак, сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его словам, "атаки в Германии возможны в любое время".

Х.Мюнх пояснил, что потери, которые понесла террористическая группировка "Исламское государство " побудит террористов к усилению попыток совершать нападения, особенно в западных странах".

Спецслужбы ФРГ отмечают, что не менее 616 человек находятся под подозрением, и они представляют достаточную опасность с точки зрения возможности совершения террористического акта.

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Тэги: ФРГ, ПОЛИЦИЯ, ТЕРАКТЫ, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]