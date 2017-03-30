Президент Грузии просит Литву защищать интересы Тбилиси в НАТО

Лидер Грузии Георгий Маргвелашвили попросил президента Литвы Далю Грибаускайте отстаивать интересы его страны в Североатлантическом альянсе.
"Я бы хотел попросить обратить их (НАТО) внимание на Грузию. Я от своего имени и от имени Грузии выражаю убежденность, что вы будете отстаивать интересы нашей страны. Я убежден, что благодаря вам будут подниматься вопросы Грузии", - сказал Г.Маргвелашвили на совместной пресс-конференции с президентом Литвы, говоря о приближающемся саммите НАТО в Брюсселе.
Грузия активно добивается членства в альянсе, однако против этого выступает Россия.
В свою очередь президент Литвы подвергла критике планы Москвы и России подписать дополнительное соглашение о вхождении некоторых подразделений Южной Осетии в состав Вооруженных сил РФ. Д.Грибаускайте выразила поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии. Кроме того, она поддержала стремление Тбилиси вступить в НАТО и Евросоюз.
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