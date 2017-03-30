Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7238 EUR   1.8536 RUR   0.0304 GBR   2.1441 TRY   0.4726

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.51 Brent   52.42

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° Завтра 12° 1 Апр 10° 2 Апр

Регион 30.03.2017 18:45

Президент Грузии просит Литву защищать интересы Тбилиси в НАТО

Лидер Грузии Георгий Маргвелашвили попросил президента Литвы Далю Грибаускайте отстаивать интересы его страны в Североатлантическом альянсе.

"Я бы хотел попросить обратить их (НАТО) внимание на Грузию. Я от своего имени и от имени Грузии выражаю убежденность, что вы будете отстаивать интересы нашей страны. Я убежден, что благодаря вам будут подниматься вопросы Грузии", - сказал Г.Маргвелашвили на совместной пресс-конференции с президентом Литвы, говоря о приближающемся саммите НАТО в Брюсселе.

Грузия активно добивается членства в альянсе, однако против этого выступает Россия.

В свою очередь президент Литвы подвергла критике планы Москвы и России подписать дополнительное соглашение о вхождении некоторых подразделений Южной Осетии в состав Вооруженных сил РФ. Д.Грибаускайте выразила поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии. Кроме того, она поддержала стремление Тбилиси вступить в НАТО и Евросоюз.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛИТВА, ГРУЗИЯ, НАТО, ИНТЕРЕСЫ


Похожие новости


Президент Грузии в четверг приедет в Литву с новым биометрическим паспортом Порошенко уволил посла в Тбилиси ЕС парафировал соглашения об ассоциации с Молдавией и Грузией Прошедшие в Грузии выборы свидетельствуют, что страна выдержала еще один экзамен по демократии - президент Литвы Европа ждет сигнала из Тбилиси о неизменности курса Грузии - глава МИД Литвы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]