Турция является ключевым партнером США в борьбе с ИГ - госсекретарь Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, находящийся с визитом в Анкаре, заявил о роли Турции, как важнейшего партнера Вашингтона в борьбе с террористами из "Исламского государства" (запрещена в России)

"Турция - это ключевой партнер в сфере стабилизации усилий в борьбе с ИГ", - сказал он на пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.