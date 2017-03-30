Банк Англии задумался о выпуске купюр с пальмовым маслом

Банк Англии рассматривает возможность изготовления пластиковой 20-фунтовой банкноты с использованием пальмового масла.
Такой шаг обусловлен волной критики, связанной с использованием животных жиров в новой пластиковой 5-фунтовой купюре.
Новая купюра номиналом 20 фунтов будет введена в обращение в 2020 году, однако тендер на ее производство пока приостановлен. Это связано с тем, что после скандала с животными жирами ЦБ предстоит усилить контроль за тем, из чего делаются британские деньги, отмечает BBC.
Как сообщалось, в начале этого года выяснилось, что Банк Англии использовал животные жиры в пятифунтовых купюрах и не довел этот факт до сведения публики. Значительную долю населения Британии составляют индуисты и сикхи, которым есть мясо животных, а в некоторых случаях и прикасаться к нему, запрещает религия. Возмутились и нерелигиозные вегетарианцы.
Петицию с требованием изъять из обращения 5-фунтовые банкноты подписало более 100 тыс. человек, однако Банк Англии этого не сделал, хотя и заявил, что "со всей серьезностью" отнесся к этому вопросу.
Пальмовое масло может помочь банку избежать нового скандала, однако, решив использовать его, он рискует навлечь на себя гнев защитников окружающей среды. В 1998-2008 годах для производства пальмового масла использовалось 8% вырубаемых дождевых лесов.
Впрочем, как отмечают эксперты, существуют и экологичные источники пальмового масла. В своем заявлении Банк Англии обещает пользоваться только маслом из таких источников, если решение об использовании пальмового масла в купюрах вообще будет принято.
Новые пластиковые пятифунтовые банкноты были введены в обращение в сентябре 2016 года, и их предполагаемый срок службы - 5 лет, в то время как старые банкноты изнашивались в среднем за два года.
Информация о встрече глав МИД Армении и Азербайджана в Москве пока не подтверждается
США не меняли визовый режим для граждан Азербайджана – посольство в Баку
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана 143 раза – Минобороны
Президент Алиев утвердил план-мероприятий для развития пляжного туризма до 2021 года
Президент Алиев распорядился выделить 2 млн манатов на создание цеха по производству высокотехнологичных протезов
Глазная роговица вносится в специальный перечень предметов, разрешенных к обороту в Азербайджане
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Столтенберг охарактеризовал состоявшуюся встречу Россия-НАТО как открытую и конструктивную
Явные разногласия по Украине остаются между РФ и НАТО - Столтенберг
Дальнейшую судьбу Асада будет определять сирийский народ - Тиллерсон
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
В Баку прошел творческий вечер, посвященный 90-летию Мстислава Ростроповича. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»