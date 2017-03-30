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Финансы 30.03.2017 16:43

Банк Англии задумался о выпуске купюр с пальмовым маслом

Банк Англии рассматривает возможность изготовления пластиковой 20-фунтовой банкноты с использованием пальмового масла.

Такой шаг обусловлен волной критики, связанной с использованием животных жиров в новой пластиковой 5-фунтовой купюре.

Новая купюра номиналом 20 фунтов будет введена в обращение в 2020 году, однако тендер на ее производство пока приостановлен. Это связано с тем, что после скандала с животными жирами ЦБ предстоит усилить контроль за тем, из чего делаются британские деньги, отмечает BBC.

Как сообщалось, в начале этого года выяснилось, что Банк Англии использовал животные жиры в пятифунтовых купюрах и не довел этот факт до сведения публики. Значительную долю населения Британии составляют индуисты и сикхи, которым есть мясо животных, а в некоторых случаях и прикасаться к нему, запрещает религия. Возмутились и нерелигиозные вегетарианцы.

Петицию с требованием изъять из обращения 5-фунтовые банкноты подписало более 100 тыс. человек, однако Банк Англии этого не сделал, хотя и заявил, что "со всей серьезностью" отнесся к этому вопросу.

Пальмовое масло может помочь банку избежать нового скандала, однако, решив использовать его, он рискует навлечь на себя гнев защитников окружающей среды. В 1998-2008 годах для производства пальмового масла использовалось 8% вырубаемых дождевых лесов.

Впрочем, как отмечают эксперты, существуют и экологичные источники пальмового масла. В своем заявлении Банк Англии обещает пользоваться только маслом из таких источников, если решение об использовании пальмового масла в купюрах вообще будет принято.

Новые пластиковые пятифунтовые банкноты были введены в обращение в сентябре 2016 года, и их предполагаемый срок службы - 5 лет, в то время как старые банкноты изнашивались в среднем за два года.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КУПЮРЫ, МАСЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]