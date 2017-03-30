Глава МИД Турции обсудил с госсекретарем США проблему создания зон безопасности в Сирии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в четверг на встрече в Анкаре обсудили вопрос создания безопасных и стабильных зон в Сирии, которые смогут обеспечить возвращение на родину сирийских беженцев.
"Темой нашего разговора стало обсуждение лучших путей создания зон безопасности в Сирии, а также создание стабильных зон, которые позволят людям вернуться в Сирию", - заявил Р.Тиллерсон на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции М.Чавушоглу в Анкаре.
"Мы также обсудили создание базы для долгосрочных решений (сирийской проблемы)", - добавил госсекретарь.
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