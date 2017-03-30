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СНГ 30.03.2017 17:32

Путин и Лукашенко встретятся в Петербурге 3 апреля, обсудят хозяйственные вопросы, в том числе и разногласия - Песков

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят в ходе встречи в Санкт-Петербурге 3 апреля двусторонние отношения, в том числе и разногласия в хозяйственной сфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В повестке - двусторонние отношения, безусловно, те разногласия, которые имеют место в плане разных нюансов, процесс евразийской интеграции. И, скажем так: хозяйственные разногласия в плане двусторонних отношений. Все это будет главами государств проговариваться", - сказал Д.Песков.

Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь уточнил, что общение глав государств пройдет в формате рабочего визита.

"Это будет рабочий визит президента Белоруссии", - отметил он.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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