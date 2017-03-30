Путин и Лукашенко встретятся в Петербурге 3 апреля, обсудят хозяйственные вопросы, в том числе и разногласия - Песков

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят в ходе встречи в Санкт-Петербурге 3 апреля двусторонние отношения, в том числе и разногласия в хозяйственной сфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В повестке - двусторонние отношения, безусловно, те разногласия, которые имеют место в плане разных нюансов, процесс евразийской интеграции. И, скажем так: хозяйственные разногласия в плане двусторонних отношений. Все это будет главами государств проговариваться", - сказал Д.Песков.

Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь уточнил, что общение глав государств пройдет в формате рабочего визита.

"Это будет рабочий визит президента Белоруссии", - отметил он.