Анкара постарается сохранить контроль над территориями севера Сирии, считает Пушков

Турция, заявившая о завершении операции "Щит Евфрата" на севере Сирии, вероятно, захочет сохранить контроль над освобожденными территориями, чтобы ослабить позиции местных курдов, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков.

"Официальная позиция Турции состоит в том, что нужно сохранить единую и неделимую Сирию в ее нынешних территориальных границах, в том числе это подтверждалось на переговорах с нами. Вместе с тем, поскольку турецкая армия участвует в боевых действиях на севере страны, то вполне возможно установление временного контроля над целым рядом территорий", - сказал А.Пушков "Интерфаксу" в четверг.

В частности, отметил он, Турция чрезвычайно озабочена тем, что на севере Сирии действуют весьма сильные вооруженные формирования курдов.

"И Турция это рассматривает как угрозу для своей безопасности, утверждая, что эти курдские формирования тесно связаны с Рабочей партией Курдистана, которая действует на территории Турции и которую турецкое правительство объявляет террористической организацией в силу тех терактов, которые она проводит в ряде турецких городов", - сказал А.Пушков.

Поэтому, по его мнению, задача Турции в Сирии состоит не в том, чтобы отрезать от нее какую-то территорию и присоединить к себе, что не будет поддержано другими державами, участвующими в сирийском урегулировании, в том числе и Россией.

"Их интерес состоит в том, чтобы добиться такого контроля над максимально возможной территорией на севере, который ослабит курдские вооруженные формирования. И контроль над этой территорией может также стать предметом определенного политического торга в будущем относительно тех параметров, в которых будет восстанавливаться сирийская территориальная целостность", - полагает сенатор.

Как считает А.Пушков, можно предположить, что сирийские курды будут настаивать на высокой степени если не полной независимости, то автономии, и это будет беспокоить Турцию, которая "может рассматривать такую автономию как зародыш будущего курдского государства".

"А если такая перспектива возникновения курдского государства будет, то можно понять, что это может привести к дальнейшей радикализации курдов в самой Турции", - сказал он.

"Так что установление контроля над конкретными территориями на севере Сирии, на мой взгляд, является отражением желания Турции играть максимальную роль в этом регионе в будущем, когда будет решаться вопрос о том, как будет выглядеть Сирия после выхода из нынешнего кризиса. И второе - это стремление максимально ослабить курдские вооруженные формирования и сделать нереальной саму перспективу образования хотя бы квазинезависимого Курдистана", - считает сенатор.

По его словам, Турция является важным игроком в Сирии, и в настоящее время Россия ведет с ней переговоры относительно совместных действий против ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). Кроме того, Москва пытается добиться того, чтобы Анкара заняла позицию против других радикальных группировок, которые действуют в Сирии, отметил А.Пушков. Таким образом, "любые события, которые происходят на территории Сирии, являются предметом переговоров и консультаций" между Россией и Турцией. Поэтому он полагает, что характер российско-турецкого взаимодействия не изменится в обозримой перспективе.

Турецкая армия завершила свою операцию на севере Сирии, сообщают в среду вечером европейские СМИ со ссылкой на турецких официальных лиц.

Так, премьер Турции Бинали Йылдырым пояснил в эфире турецкого телеканала Эн-Ти-Ви, что операция "Щит Евфрата" прошла успешно. При этом он подчеркнул, что в случае, если в будущем военным придется выполнять какие-то задачи на сирийской территории, то это будет делаться в рамках уже другой операции.

С августа прошлого года турецкая армия при поддержке лояльной Анкаре части сирийской оппозиции проводила на севере Сирии операцию "Щит Евфрата". Одной из ее задач была ликвидация террористов в районе сирийско-турецкой границы. Кроме того, в результате действий турецких военных было ограничено продвижение курдских ополченцев, воюющих на севере Сирии против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Дамаск расценивал действия Анкары как акт агрессии.