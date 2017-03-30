Ассоциация банков Азербайджана (АБА) планирует в мае провести конференцию по кибербезопасности финансовых рынков, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в АБА.

"Участники конференции обсудят риски в сфере информационной безопасности банков, в частности Интернет- и мобильного банкинга, безопасности банкоматов, роль человеческого фактора в обеспечении безопасности и другие вопросы", - отметили в Ассоциации.

Участники конференции получат информацию о системах предупреждения рисков в сфере кибербезопасности, а также о безопасности систем автоматизированных финансовых операций.

А.Ахундов