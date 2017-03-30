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Финансы 30.03.2017 17:44

АБА планирует в мае провести конференцию по кибербезопасности финансовых рынков

Ассоциация банков Азербайджана (АБА) планирует в мае провести конференцию по кибербезопасности финансовых рынков, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в АБА.

"Участники конференции обсудят риски в сфере информационной безопасности банков, в частности Интернет- и мобильного банкинга, безопасности банкоматов, роль человеческого фактора в обеспечении безопасности и другие вопросы", - отметили в Ассоциации.

Участники конференции получат информацию о системах предупреждения рисков в сфере кибербезопасности, а также о безопасности систем автоматизированных финансовых операций.

А.Ахундов

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Тэги: АБА, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ, КОНФЕРЕНЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]