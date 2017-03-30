Россия и Белоруссия не достигли договоренности об урегулировании газового конфликта - Новак

Премьеры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков не смогли договориться по газовому вопросу, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

"Только что закончились переговоры по газовому вопросу между правительствами РФ и Белоруссии, обсудили позиции сторон, еще раз сверили текущую ситуацию. К сожалению, не договорились окончательно об урегулировании конфликта, в первую очередь в результате того, что белорусская сторона не готова погасить накопленный долг без предоставления российской стороной существенных преференций как по цене, так и по срокам, по механизму формирования цены", - сказал А.Новак журналистам по итогам переговоров.

А.Новак продолжил: "Напомню, что сегодня уже долг накопленный составляет более 700 млн долларов".

Тем не менее, по его словам, переговоры продолжаются. "Не мы начинали этот конфликт, и мы рассчитываем на то, что позиция белорусской стороны будет более конструктивной", - сказал министр.