Президент Алиев распорядился выделить 2 млн манатов на создание цеха по производству высокотехнологичных протезов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить 2 млн манатов Министерству труда и соцзащиты населения для организации цеха по производству высокотехнологичных протезов.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.
Согласно распоряжению, цех будет создан в Центре протезно-ортопедического восстановления Минтруда.
"Данное распоряжение направлено на обеспечение реабилитации лиц, ставших инвалидами, защищая территориальную целостность и конституционное устройство Азербайджана", - подчеркивается в распоряжении.
Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2017 год.
А.Азизов
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