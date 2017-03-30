Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7238 EUR   1.8536 RUR   0.0304 GBR   2.1441 TRY   0.4726

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.51 Brent   52.42

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° Завтра 12° 1 Апр 10° 2 Апр

Социум 30.03.2017 18:17

Президент Алиев распорядился выделить 2 млн манатов на создание цеха по производству высокотехнологичных протезов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить 2 млн манатов Министерству труда и соцзащиты населения для организации цеха по производству высокотехнологичных протезов.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, цех будет создан в Центре протезно-ортопедического восстановления Минтруда.

"Данное распоряжение направлено на обеспечение реабилитации лиц, ставших инвалидами, защищая территориальную целостность и конституционное устройство Азербайджана", - подчеркивается в распоряжении.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2017 год.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИНТРУДА, РЕАБИЛИТАЦИЯ, СРЕДСТВА

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]