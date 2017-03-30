Президент Алиев утвердил план-мероприятий для развития пляжного туризма до 2021 года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил план-мероприятий по развитию пляжного туризма в 2017-2020гг.

План-мероприятий опубликован на сайте главы государства в четверг.

Цель плана - более эффективное использование акватории Азербайджана в Каспийском море для развития туризма.

Координатором исполнения мероприятий, предусмотренных в плане, определено Минкультуры и туризма Азербайджана.

План включает проведение мероприятий по совершенствованию правовой базы, созданию и улучшения инфраструктуры на пляжах, регулирования деятельности пляжных операторов, обеспечение безопасности, защиты окружающей среды и поощрения пляжного туризма.

Согласно плану, к октябрю 2017 года должны быть подготовлены предложения по совершенствованию нормативной базы по пляжному туризму. Кроме этого, в течение 2017 года должны быть подготовлены предложения по созданию нового пляжа на берегу Каспийского моря, к 2019 году подготовить предложения по созданию соответствующей инфраструктуры на пляжах.

А.Азизов