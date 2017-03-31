Трамп предполагает, что его встреча с Си Цзиньпином будет трудной

Глава США Дональд Трамп предположил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе "будет очень трудной", и посоветовал американским компаниям рассматривать альтернативы китайскому рынку.

"Встреча на следующей неделе с Китаем будет очень трудной из-за того, что мы больше не можем иметь огромный внешнеторговый дефицит и терять рабочие места. Американские компании должны быть готовы осваивать альтернативные рынки", - написал Д.Трамп у себя в микроблоге в "Твиттере".

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Д.Трамп встретятся в Соединенных Штатах 6-7 апреля. Встреча пройдет в резиденции Д.Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде.

Это будет первая встреча Си Цзиньпина и Д.Трампа после вступления последнего в должность президента США.

В марте КНР посетил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.