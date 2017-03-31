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Дальнее зарубежье 31.03.2017 09:14

Трамп предполагает, что его встреча с Си Цзиньпином будет трудной

Глава США Дональд Трамп предположил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе "будет очень трудной", и посоветовал американским компаниям рассматривать альтернативы китайскому рынку.

"Встреча на следующей неделе с Китаем будет очень трудной из-за того, что мы больше не можем иметь огромный внешнеторговый дефицит и терять рабочие места. Американские компании должны быть готовы осваивать альтернативные рынки", - написал Д.Трамп у себя в микроблоге в "Твиттере".

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Д.Трамп встретятся в Соединенных Штатах 6-7 апреля. Встреча пройдет в резиденции Д.Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде.

Это будет первая встреча Си Цзиньпина и Д.Трампа после вступления последнего в должность президента США.

В марте КНР посетил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

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Тэги: США, ТРАМП, КНР, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]