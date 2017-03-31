Белый дом считает кандидата Трампа в члены Верховного суда отвечающим всем требованиям

Нил Горсач, кандидатуру которого президент Дональд Трамп выдвинул на пост члена Верховного суда США, в полной мере отвечает всем предъявляемым требованиям, говорится в заявлении Белого дома, имеющемся в распоряжении "Интерфакса".
"На минувшей неделе судья Горсач завершил процесс четырехдневных слушаний в юридическом комитете сената. После десятков часов слушаний и ответов на сотни вопросов стал совершенно очевиден факт, что он в высшей степени квалифицирован для того, чтобы стать следующим членом Верховного суда", - говорится в заявлении.
В нем отмечается, что Д.Трамп выдвинул кандидатуру Н.Горсача за то, что он "неукоснительно предан идее о равенстве перед законом, строго следует конституционным принципам и всю жизнь посвятил борьбе за всех американцев".
Белый дом сообщил, что эта тема будет затронута в пятницу в еженедельном обращении президента.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что более половины демократов в сенате намерена голосовать против утверждения Н.Горсача членом Верховного суда.
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