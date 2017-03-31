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Дальнее зарубежье 31.03.2017 09:26

Белый дом считает кандидата Трампа в члены Верховного суда отвечающим всем требованиям

Нил Горсач, кандидатуру которого президент Дональд Трамп выдвинул на пост члена Верховного суда США, в полной мере отвечает всем предъявляемым требованиям, говорится в заявлении Белого дома, имеющемся в распоряжении "Интерфакса".

"На минувшей неделе судья Горсач завершил процесс четырехдневных слушаний в юридическом комитете сената. После десятков часов слушаний и ответов на сотни вопросов стал совершенно очевиден факт, что он в высшей степени квалифицирован для того, чтобы стать следующим членом Верховного суда", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что Д.Трамп выдвинул кандидатуру Н.Горсача за то, что он "неукоснительно предан идее о равенстве перед законом, строго следует конституционным принципам и всю жизнь посвятил борьбе за всех американцев".

Белый дом сообщил, что эта тема будет затронута в пятницу в еженедельном обращении президента.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что более половины демократов в сенате намерена голосовать против утверждения Н.Горсача членом Верховного суда.

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Тэги: США, СУДЬЯ, АДМИНИСТРАЦИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]