В сирийской оппозиции по-прежнему против дальнейшего пребывания Асада у власти

Президент Сирии Башар Асад в будущем не должен играть какой бы то ни было роли в руководстве страной, заявили оппозиционеры из Высшего комитета по переговорам (ВКП).
"Оппозиция никогда не согласится на какую бы то ни было роль Башара Асада в дальнейшем. Наша позиция не изменится", - приводят западные СМИ слова представителя ВКП Монсера Махуса.
ВКП объединяет рад оппозиционных группировок и участвует в межсирйиских переговорах в Женеве.
Ранее в четверг постпред США при ООН Ники Хейли заявила, что США не считают приоритетной целью своей политики по Сирии смещение Башара Асада с поста президента.
"В наши приоритеты больше не входит фокусироваться на смещении (Башара - ИФ) Асада с поста президента. Наш приоритет - реально взглянуть на то, что там происходит, с кем нам нужно работать для того, чтобы действительно изменить (жизнь - ИФ) жителей Сирии", - сказала Н.Хейли.
"Мы не можем в обязательном порядке фокусироваться на Б.Асаде, как это делала предыдущая администрация США", - добавила она.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что будущее президента Сирии Башара Асада зависит от волеизъявления сирийского народа.
Лавров рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Парижем и Вашингтоном по карабахскому урегулированию
О кардинальном изменении разработанной Минской группой ОБСЕ схемы карабахского урегулирования речи не идет - Лавров
Президент Алиев встретился с военнослужащими в связи годовщиной апрельских боестолкновений в зоне карабахского конфликта
Азеригаз отбирает поставщика бытовых газовых смарт-счетчиков
ЦБ Азербайджана на очередном депозитном аукционе привлек 200 млн манатов
Азербайджан предлагает Грузии подписать соглашения о сотрудничестве в сфере ветеринарии и фитосанитарии
В ДТП в Баку погибли 2 человека, еще 4 пострадали – МВД Азербайджана
Таможенники Азербайджана предотвратили контрабандный ввоз из Грузии 56 тыс. сигарет
Трамп сменил смартфон на айфон, но это не гарантирует его кибербезопасность - эксперты
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»