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Дальнее зарубежье 31.03.2017 09:47

В сирийской оппозиции по-прежнему против дальнейшего пребывания Асада у власти

Президент Сирии Башар Асад в будущем не должен играть какой бы то ни было роли в руководстве страной, заявили оппозиционеры из Высшего комитета по переговорам (ВКП).

"Оппозиция никогда не согласится на какую бы то ни было роль Башара Асада в дальнейшем. Наша позиция не изменится", - приводят западные СМИ слова представителя ВКП Монсера Махуса.

ВКП объединяет рад оппозиционных группировок и участвует в межсирйиских переговорах в Женеве.

Ранее в четверг постпред США при ООН Ники Хейли заявила, что США не считают приоритетной целью своей политики по Сирии смещение Башара Асада с поста президента.

"В наши приоритеты больше не входит фокусироваться на смещении (Башара - ИФ) Асада с поста президента. Наш приоритет - реально взглянуть на то, что там происходит, с кем нам нужно работать для того, чтобы действительно изменить (жизнь - ИФ) жителей Сирии", - сказала Н.Хейли.

"Мы не можем в обязательном порядке фокусироваться на Б.Асаде, как это делала предыдущая администрация США", - добавила она.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что будущее президента Сирии Башара Асада зависит от волеизъявления сирийского народа.

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Тэги: СИРИЯ, ОППОЗИЦИЯ, АСАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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