Казахстанские поезда пустили через территорию РФ из-за размыва путей паводком

В целях безопасности изменен маршрут нескольких внутренних казахстанских пассажирских поездов из-за размыва путей, сообщила пресс-служба нацкомпании "Казахстан темир жолы" (КТЖ).

"30 марта текущего года из-за паводка произошел подмыв пути на перегоне Дегелен-Май Павлодарского отделения дороги. По этой причине пассажирские поезда N31 "Алматы-1-Павлодар", N376 "Астана-Лениногорск", N67 "Защита-Астана", N68 "Астана-Защита" с изменением маршрута следуют через территорию РФ - станции Кулунда и Локоть ОАО "РЖД", - говорится в сообщении, размещенном на сайте КТЖ в пятницу.

В этой связи ожидается, что время следования в пути увеличится в среднем на 16 часов, уточнили в КТЖ.

"Создан оперативный штаб по ликвидации последствий паводков. На месте происшествия работает 63 единицы спецтехники и более 120 железнодорожников. В настоящее время КТЖ проводит восстановительные работы. Будут приняты все меры для ликвидации последствий подмыва в максимально сжатые сроки", - отмечается в сообщении.