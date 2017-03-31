В Таджикистане вербовщик ИГ приговорен к 15 годам лишения свободы

В Таджикистане к 15 годам заключения за наемничество приговорен местный житель.

СМИ Таджикистана сообщили, что суд района Исмоили Сомони города Душанбе приговорил к 15 годам лишения свободы 29-летнего жителя города Куляб. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 187 (организация преступного сообщества, преступной организации) и 401 (наемничество) УК РТ.

В материалах дела говорится, что "Джовидон Хакимов в 2013 году, находясь в России, постоянно имел контакты по телефону со своим братом Абдуджалилом Хакимовым и соседом Нусратом Назаровым, которые в то время находились в Ираке в составе запрещенной террористической группировки "Исламское государство", воюющей против правительства Ирака. По их предложению он завербовал и отправил на войну в Ирак и Сирию несколько граждан Таджикистана, в том числе и Бахтиёра Юсуфова, Одилджона Курбонова и Толибджона Шарифова".

Однако сам Д.Хакимов на суде отверг эти обвинения. Он сообщил, что действительно находился на заработках в России, но ни в каких незаконных группах не состоял. Джовидон Хакимов и его брат Абдулазиз были задержаны в начале января нынешнего года, но после того, как выяснилась невиновность Абдулазиза, его освободили. СМИ со ссылкой на адвоката сообщили, что родственники Д.Хакимова намерены обжаловать решение суда.

Верховный суд РФ признал "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России.