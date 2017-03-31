В Таджикистане вербовщик ИГ приговорен к 15 годам лишения свободы

В Таджикистане к 15 годам заключения за наемничество приговорен местный житель.
СМИ Таджикистана сообщили, что суд района Исмоили Сомони города Душанбе приговорил к 15 годам лишения свободы 29-летнего жителя города Куляб. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 187 (организация преступного сообщества, преступной организации) и 401 (наемничество) УК РТ.
В материалах дела говорится, что "Джовидон Хакимов в 2013 году, находясь в России, постоянно имел контакты по телефону со своим братом Абдуджалилом Хакимовым и соседом Нусратом Назаровым, которые в то время находились в Ираке в составе запрещенной террористической группировки "Исламское государство", воюющей против правительства Ирака. По их предложению он завербовал и отправил на войну в Ирак и Сирию несколько граждан Таджикистана, в том числе и Бахтиёра Юсуфова, Одилджона Курбонова и Толибджона Шарифова".
Однако сам Д.Хакимов на суде отверг эти обвинения. Он сообщил, что действительно находился на заработках в России, но ни в каких незаконных группах не состоял. Джовидон Хакимов и его брат Абдулазиз были задержаны в начале января нынешнего года, но после того, как выяснилась невиновность Абдулазиза, его освободили. СМИ со ссылкой на адвоката сообщили, что родственники Д.Хакимова намерены обжаловать решение суда.
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