Нефть в пятницу дешевеет после роста накануне, цена Brent - ниже $52,9 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатских торгов в пятницу снижаются после повышения по итогам предыдущей сессии.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:03 подешевели на $0,26 (0,49%) - до $52,87 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена выросла на $0,59 (1,12%), завершив торги на уровне $53,13 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в пятницу опустились на $0,18 (0,36%) - до $50,17 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $0,84 (1,7%) и закончила день на уровне $50,35 за баррель.

В четверг нефть подорожала по итогам третьих торгов подряд, а котировки WTI оказались выше $50 за баррель на закрытие сессии впервые более чем за три недели, отмечает MarketWatch.

Положительное влияние на настрой инвесторов продолжали оказывать менее значительное повышение запасов нефти в США на прошлой неделе, а также усиление активности НПЗ, что позволяет ожидать увеличения спроса. Кроме того, участники рынка ждут, что страны-члены ОПЕК и другие крупные мировые производители продлят действие соглашения об ограничении на добычу нефти еще на полгода.

С начала текущего года снижение стоимости Brent и WTI составляет около 6%, свидетельствуют данные FactSet.

"Рост добычи нефти в США останется ключевым фактором давления на нефтяные котировки в течение следующего года", - полагает сырьевой аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.