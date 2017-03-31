Американский дипломат призывает Китай к усилению давления на Северную Корею

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли считает, что Китай может и должен усилить давление на Пхеньян с целью вынудить его отказаться от планов дальнейшего совершенствования разработок в ядерной и ракетной областях.
"Я знаю, что Китай говорил о своих озабоченностях в связи с Северной Корей. Я знаю, что Китай хотел бы, чтобы Северная Корея прекратила испытания (ядерные и ракетные - ИФ). Так докажите, докажите это", - заявила она журналистам в ООН.
Постпред добавила: "Смотрите, можем ли мы заставить Северную Корею изменить мышление? Нет, мы до них не достучимся. А Китай может, и это то, что мы хотим видеть".
По ее словам, китайское влияние на КНДР будет одной из тем на переговорах президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе предстоящего визита китайского руководителя в США.
Дипломат отметила, что США не намерены вновь начинать дискуссии в ООН после поступивших сообщений о том, что Пхеньян, возможно, готовится к проведению нового ядерного испытания.
"У меня на это уже нет терпения, и это никак не помогает решить проблему. И речь не обо мне, это у администрации больше нет терпения", - сказала Н.Хейли.
Дипломат подчеркнула: "Это факт, что у нас больше нет терпения сидеть и смотреть на это раунд за раундом. Это факт, что мы хотим действий".
"Если что-то произойдет, если все будет продолжаться так же, как сейчас, могу заверить, что мы не будем просто сидеть и наблюдать, говоря: "О, они опять это сделали". Это очень серьезно. Это то, что администрация рассматривает как приоритет. И это то, в чем мы абсолютно точно ждем ответа от Китая и России", - заявила К.Хейли.
Она также обвинила Пекин в том, что он, несмотря на заявление о прекращении закупок угля в КНДР продолжает импортировать его "другими путями", и призвала Китай относиться к санкциям против Северной Кореи "так же серьезно, как это делают другие страны".
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