Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7244 EUR   1.8407 RUR   0.0307 GBR   2.1517 TRY   0.472

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.35 Brent   52.96

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11° 2 Апр 3 Апр 11°

Дальнее зарубежье 31.03.2017 10:30

Американский дипломат призывает Китай к усилению давления на Северную Корею

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли считает, что Китай может и должен усилить давление на Пхеньян с целью вынудить его отказаться от планов дальнейшего совершенствования разработок в ядерной и ракетной областях.

"Я знаю, что Китай говорил о своих озабоченностях в связи с Северной Корей. Я знаю, что Китай хотел бы, чтобы Северная Корея прекратила испытания (ядерные и ракетные - ИФ). Так докажите, докажите это", - заявила она журналистам в ООН.

Постпред добавила: "Смотрите, можем ли мы заставить Северную Корею изменить мышление? Нет, мы до них не достучимся. А Китай может, и это то, что мы хотим видеть".

По ее словам, китайское влияние на КНДР будет одной из тем на переговорах президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе предстоящего визита китайского руководителя в США.

Дипломат отметила, что США не намерены вновь начинать дискуссии в ООН после поступивших сообщений о том, что Пхеньян, возможно, готовится к проведению нового ядерного испытания.

"У меня на это уже нет терпения, и это никак не помогает решить проблему. И речь не обо мне, это у администрации больше нет терпения", - сказала Н.Хейли.

Дипломат подчеркнула: "Это факт, что у нас больше нет терпения сидеть и смотреть на это раунд за раундом. Это факт, что мы хотим действий".

"Если что-то произойдет, если все будет продолжаться так же, как сейчас, могу заверить, что мы не будем просто сидеть и наблюдать, говоря: "О, они опять это сделали". Это очень серьезно. Это то, что администрация рассматривает как приоритет. И это то, в чем мы абсолютно точно ждем ответа от Китая и России", - заявила К.Хейли.

Она также обвинила Пекин в том, что он, несмотря на заявление о прекращении закупок угля в КНДР продолжает импортировать его "другими путями", и призвала Китай относиться к санкциям против Северной Кореи "так же серьезно, как это делают другие страны".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КИТАЙ, КНДР, ТРЕБОВАНИЕ


Похожие новости


Китай мало что делает для сдерживания Северной Кореи - Трамп Пекин призвал Вашингтон прекратить кибератаки после публикации в WikiLeaks материалов ЦРУ Changan Ford запустила пятый завод в Китае Финансовое подразделение Alibaba приобрело сервис переводов MoneyGram за $880 млн США не должны позволять России и Китаю оказывать давление на малые страны - Обама Китай увеличил инвестиции в США в 2015г до рекорда - более $8 млрд

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]