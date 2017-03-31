Официальные курсы Центробанка: 1,7244 AZN/$1, 1,8407 AZN/1EUR

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 31 марта установил на уровне 1,7244 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 31 марта ЦБА установил на уровне 1,8407 манат/1EUR.
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 31 марта Центробанк определил 0,0307 манат/1RUB.
Н.Аббасова
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