Бывший вице-премьер Киргизии стал фигурантом дела о злоупотреблении положением

Генеральная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело в отношении главы Государственной регистрационной службы (ГРС), бывшего вице-премьера республики Тайырбека Сарпашева и нескольких должностных лиц ГРС о злоупотреблении должностным положением, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По словам собеседника агентства, уголовное дело возбуждено по факту проведения еще в 2013 году, когда Т.Сарпашев занимал пост вице-премьера, тендера на закупку бланков для регистрации свидетельств гражданского состояния на сумму 8 млн сомов (около $117 тыс.).

"Установлено, что вице-премьер Т.Сарпашев дал поручение руководству ГРС закупить бланки не у победителя тендера, а у второй компании, проигравшей конкурс, и эти бланки, как было позже выявлено, являлись производственным браком и подлежали замене, так как в микротексте бланка "Свидетельство о рождении" написано "Свидетельство о заключении брака"", - подчеркнули в пресс-службе.

По данным Генеральной прокуратуры, после выдачи подобных свидетельств о рождении в органы ГРС поступило более 11 тыс. 690 жалоб от граждан, которые утверждали, что производственный брак в бланках выявляется при пересечении границ других государств. Это создавало препятствия для въезда и граждане депортировались обратно в Киргизию, неся дополнительные расходы.

В пресс-службе отметили, что на сегодняшний день отделами ЗАГС республики произведена замена 11 тыс. 690 штук бланков свидетельств о рождении, оставшиеся 28 тыс. 310 штук в дальнейшем тоже подлежат замене.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что выдачей бракованных бланков были нарушены охраняемые законом права 40 тыс. новорожденных детей и их родителей, также интересы государства и общества.

Расследование уголовного дела в отношении главы ГРС поручено следственному управлению Госкомитета национальной безопасности Киргизии.

Т.Сарпашев в 2013-2015 годах занимал пост вице-премьера, а затем первого вице-премьера, курировал деятельность ГРС. Под его контролем в республике проходила кампания по внедрению биометрической регистрации граждан и автоматизации процесса голосования и подсчета голосов на парламентских выборах в октябре 2015 года. После выборов Т.Сарпашев был назначен главой ГРС для продолжения проведения там реформ.

Вместе с тем в начале текущего года глава ГРС был временно отстранен от работы, так как Генпрокуратура Киргизии приступила к расследованию его деятельности на этом посту. Поводом послужило выявление данного им письменного указания Бишкекскому госрегистру об исполнении определения Межрайонного суда Бишкека об отмене ареста находящегося в киргизской столице недвижимого имущества, которое принадлежит сыну бывшего президента Киргизии Максиму Бакиеву.