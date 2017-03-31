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СНГ 31.03.2017 11:07

Бишкекская встреча лидеров ЕАЭС намечена на 13-14 апреля

Саммит лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ожидается в Бишкеке в середине апреля, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

По словам собеседника агентства, заседание Высшего евразийского экономического совета планируется провести в столице Киргизии 13-14 апреля.

В пресс-службе уточнили, что в заседании ожидается участие президентов Армении, Белоруссии, Казахстана, России и Киргизии.

Киргизия присоединилась к Евразийскому экономическому союзу в августе 2015 года и в настоящее время председательствует в ЕАЭС.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ЕАЭС, САММИТ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]