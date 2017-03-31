Бишкекская встреча лидеров ЕАЭС намечена на 13-14 апреля

Саммит лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ожидается в Бишкеке в середине апреля, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.
По словам собеседника агентства, заседание Высшего евразийского экономического совета планируется провести в столице Киргизии 13-14 апреля.
В пресс-службе уточнили, что в заседании ожидается участие президентов Армении, Белоруссии, Казахстана, России и Киргизии.
Киргизия присоединилась к Евразийскому экономическому союзу в августе 2015 года и в настоящее время председательствует в ЕАЭС.
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