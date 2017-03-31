Трамп сменил смартфон на айфон, но это не гарантирует его кибербезопасность - эксперты

Тот факт, что президент США Дональд Трамп сменил свой старый смартфон Samsung на новую модель айфона, не снимает озабоченностей в том, что он может стать доступен хакерам, считают американские эксперты в области кибербезопасности.
Особенно это относится к привычке президента общаться в Твиттере, что в Белом доме считают полезным, отмечают они.
"Я могу гарантировать, что россияне и китайцы постараются просчитать атаки", - заявил Джон Диксон, бывший сотрудник ВВС США, специалист в области кибербезопасности.
Он отметил, что многое зависит от того, как президент использует новый гаджет.
"Если айфон используется только с одной целью, тогда все нормально, риск минимален. Но по мере того как вы начинаете использовать его для поиска чего-то, устанавливать программы, обеспечивать доступ к ним, тогда это становится большой проблемой", - отметил эксперт.
Специалист в области кибербезопасности калифорнийского университета Бетси Купер считает, что, несмотря на то, что продукция компании Apple считает более безопасной, последние исследования показали, что "и айфоны, и андроиды доступны для хакеров".
По оценке эксперта, для обеспечения безопасности "было бы лучше отказаться от личных аккаунтов, и использовать только правительственные устройства и защищенные средства связи".
Николас Уивер - сотрудник Международного института компьютерных технологий - также считает, что смена Д.Трампом телефона "значительно снижает, но полностью не устраняет риски в области безопасности".
Озабоченности вопросами кибербезопасности обострились после того, как были поучены данные о прослушке телефона Д.Трампа и его команды в ходе предвыборной кампании, а также утечке сведений о прослушивании американскими спецслужбами телефонов европейских политиков, включая канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Лавров рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Парижем и Вашингтоном по карабахскому урегулированию
О кардинальном изменении разработанной Минской группой ОБСЕ схемы карабахского урегулирования речи не идет - Лавров
Президент Алиев встретился с военнослужащими в связи годовщиной апрельских боестолкновений в зоне карабахского конфликта
Азеригаз отбирает поставщика бытовых газовых смарт-счетчиков
ЦБ Азербайджана на очередном депозитном аукционе привлек 200 млн манатов
Азербайджан предлагает Грузии подписать соглашения о сотрудничестве в сфере ветеринарии и фитосанитарии
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
ЕС выпустит руководство по переговорам с Лондоном относительно Brexit
Отсутствие представителей Казахстана парализовало работу коллегии ЕЭК
Посольство Франции в Пекине призвала французов соблюдать в Китае "максимальную бдительность"
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»