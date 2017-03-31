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Это интересно 31.03.2017 10:16

Трамп сменил смартфон на айфон, но это не гарантирует его кибербезопасность - эксперты

Тот факт, что президент США Дональд Трамп сменил свой старый смартфон Samsung на новую модель айфона, не снимает озабоченностей в том, что он может стать доступен хакерам, считают американские эксперты в области кибербезопасности.

Особенно это относится к привычке президента общаться в Твиттере, что в Белом доме считают полезным, отмечают они.

"Я могу гарантировать, что россияне и китайцы постараются просчитать атаки", - заявил Джон Диксон, бывший сотрудник ВВС США, специалист в области кибербезопасности.

Он отметил, что многое зависит от того, как президент использует новый гаджет.

"Если айфон используется только с одной целью, тогда все нормально, риск минимален. Но по мере того как вы начинаете использовать его для поиска чего-то, устанавливать программы, обеспечивать доступ к ним, тогда это становится большой проблемой", - отметил эксперт.

Специалист в области кибербезопасности калифорнийского университета Бетси Купер считает, что, несмотря на то, что продукция компании Apple считает более безопасной, последние исследования показали, что "и айфоны, и андроиды доступны для хакеров".

По оценке эксперта, для обеспечения безопасности "было бы лучше отказаться от личных аккаунтов, и использовать только правительственные устройства и защищенные средства связи".

Николас Уивер - сотрудник Международного института компьютерных технологий - также считает, что смена Д.Трампом телефона "значительно снижает, но полностью не устраняет риски в области безопасности".

Озабоченности вопросами кибербезопасности обострились после того, как были поучены данные о прослушке телефона Д.Трампа и его команды в ходе предвыборной кампании, а также утечке сведений о прослушивании американскими спецслужбами телефонов европейских политиков, включая канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

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Тэги: США, ТРАМП, ТЕЛЕФОН, ОБЕСПОКОЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]