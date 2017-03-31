Таможенники Азербайджана предотвратили контрабандный ввоз из Грузии 56 тыс. сигарет

Таможенные органы Азербайджана предотвратили контрабанду из Грузии крупных партий сигарет иностранного производства, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Сотрудники Товузского таможенного управления в зоне контроля импорта таможенного поста «Сыныг Керпю» в принадлежащем гражданину Азербайджана автомобиле марки «Toyota Mark-2» обнаружили 48 тыс. сигарет марки «Dubao», не имеющих азербайджанских акцизных марок», - отмечается в сообщении.

Правонарушитель пытался ввезти сигареты контрабандным путем на территорию Азербайджана из Грузии.

Кроме того, сотрудниками Товузского таможенного управления в автомобиле другого гражданина Азербайджана были обнаружены 8 тыс. сигарет марки «Marlboro» и 37 мобильных телефонов, которые тот также пытался завезти контрабандным способом из Грузии.

Р.Бабаев