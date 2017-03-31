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Дальнее зарубежье 31.03.2017 11:35

Россия поддерживает крайне правых, чтобы ослабить Европу - первый зампред Еврокомиссии

Россия оказывает поддержку крайне правым силам в Европе для того, чтобы вызвать раскол в европейском обществе, полагает первый зампред Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

"Существует причина, по которой (российские власти - ИФ) поддерживают крайне правых по всей Европе. Это потому что они знают: крайне правые делают нас слабыми, они знают - крайне правые разделяют нас", - приводят западные СМИ слова, сказанные им накануне в Испании в ходе беседы с местными депутатами.

Ф.Тиммерманс добавил, что не хотел бы вступать в конфликт с российскими властями. Однако, по его мнению, состоявшийся ранее в марте визит в Москву кандидата в президенты Франции от правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и поддержка Россией правых партий в Европе это "попытка вызвать разлад" в европейском сообществе.

Западные СМИ напоминают, что ранее кандидат в президенты Франции от социал-либерального движения "Вперед" Эмманюэль Макрон обвинил Россию в попытках сорвать его предвыборную кампанию путем распространения ложной информации через свои государственные СМИ.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ПОЛИТИКА, ВЛИЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]