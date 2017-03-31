Россия поддерживает крайне правых, чтобы ослабить Европу - первый зампред Еврокомиссии

Россия оказывает поддержку крайне правым силам в Европе для того, чтобы вызвать раскол в европейском обществе, полагает первый зампред Еврокомиссии Франс Тиммерманс.
"Существует причина, по которой (российские власти - ИФ) поддерживают крайне правых по всей Европе. Это потому что они знают: крайне правые делают нас слабыми, они знают - крайне правые разделяют нас", - приводят западные СМИ слова, сказанные им накануне в Испании в ходе беседы с местными депутатами.
Ф.Тиммерманс добавил, что не хотел бы вступать в конфликт с российскими властями. Однако, по его мнению, состоявшийся ранее в марте визит в Москву кандидата в президенты Франции от правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и поддержка Россией правых партий в Европе это "попытка вызвать разлад" в европейском сообществе.
Западные СМИ напоминают, что ранее кандидат в президенты Франции от социал-либерального движения "Вперед" Эмманюэль Макрон обвинил Россию в попытках сорвать его предвыборную кампанию путем распространения ложной информации через свои государственные СМИ.
Лавров рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Парижем и Вашингтоном по карабахскому урегулированию
О кардинальном изменении разработанной Минской группой ОБСЕ схемы карабахского урегулирования речи не идет - Лавров
Президент Алиев встретился с военнослужащими в связи годовщиной апрельских боестолкновений в зоне карабахского конфликта
Азеригаз отбирает поставщика бытовых газовых смарт-счетчиков
ЦБ Азербайджана на очередном депозитном аукционе привлек 200 млн манатов
Азербайджан предлагает Грузии подписать соглашения о сотрудничестве в сфере ветеринарии и фитосанитарии
В ДТП в Баку погибли 2 человека, еще 4 пострадали – МВД Азербайджана
Таможенники Азербайджана предотвратили контрабандный ввоз из Грузии 56 тыс. сигарет
Трамп сменил смартфон на айфон, но это не гарантирует его кибербезопасность - эксперты
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»