Россия поддерживает крайне правых, чтобы ослабить Европу - первый зампред Еврокомиссии

Россия оказывает поддержку крайне правым силам в Европе для того, чтобы вызвать раскол в европейском обществе, полагает первый зампред Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

"Существует причина, по которой (российские власти - ИФ) поддерживают крайне правых по всей Европе. Это потому что они знают: крайне правые делают нас слабыми, они знают - крайне правые разделяют нас", - приводят западные СМИ слова, сказанные им накануне в Испании в ходе беседы с местными депутатами.

Ф.Тиммерманс добавил, что не хотел бы вступать в конфликт с российскими властями. Однако, по его мнению, состоявшийся ранее в марте визит в Москву кандидата в президенты Франции от правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и поддержка Россией правых партий в Европе это "попытка вызвать разлад" в европейском сообществе.

Западные СМИ напоминают, что ранее кандидат в президенты Франции от социал-либерального движения "Вперед" Эмманюэль Макрон обвинил Россию в попытках сорвать его предвыборную кампанию путем распространения ложной информации через свои государственные СМИ.