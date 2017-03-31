Французское посольство в Пекине распространило на своем сайте сообщение, в котором призвало своих граждан в Китае соблюдать бдительность.

"В нынешней ситуации посольство Франции в Пекине призывает всех членов французского сообщества соблюдать максимальную бдительность", - говорится в сообщении.

Публикация связана с нападением с ножом на гражданина Франции в Шанхае, в результате француз получил ранение в шею.

Нападавший, оказавшийся местным жителем, был вскоре задержан полицией, полицией, сообщили шанхайские власти.

Хотя они не разгласили мотивов нападения, наблюдатели считают, что оно связано с убийством в Париже китайца во время протестных вступлений. Данный факт широко освещался в китайских СМИ, а МИД КНР потребовал от французских властей обеспечивать безопасность граждан Китая.