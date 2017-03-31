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Дальнее зарубежье 31.03.2017 11:46

Посольство Франции в Пекине призвала французов соблюдать в Китае "максимальную бдительность"

Французское посольство в Пекине распространило на своем сайте сообщение, в котором призвало своих граждан в Китае соблюдать бдительность.

"В нынешней ситуации посольство Франции в Пекине призывает всех членов французского сообщества соблюдать максимальную бдительность", - говорится в сообщении.

Публикация связана с нападением с ножом на гражданина Франции в Шанхае, в результате француз получил ранение в шею.

Нападавший, оказавшийся местным жителем, был вскоре задержан полицией, полицией, сообщили шанхайские власти.

Хотя они не разгласили мотивов нападения, наблюдатели считают, что оно связано с убийством в Париже китайца во время протестных вступлений. Данный факт широко освещался в китайских СМИ, а МИД КНР потребовал от французских властей обеспечивать безопасность граждан Китая.

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Тэги: КИТАЙ, ФРАНЦИЯ, ГРАЖДАНИН, НАПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]