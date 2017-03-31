Отсутствие представителей Казахстана парализовало работу коллегии ЕЭК

После ухода из Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) министра по конкуренции и антимонопольному регулированию Нурлана Алдабергенова, назначенного в понедельник руководителем канцелярии премьер-министра Казахстана, работа коллегии наднационального органа Евразийского экономического союза (ЕАЭС) оказалась, по сути, парализованной.
"Заседание коллегии правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 от общего числа членов коллегии при условии участия как минимум одного члена коллегии от каждой из сторон", - гласит один из пунктов регламента работы ЕЭК.
В то же время Н.Алдабергенов оставался единственным представителем Казахстана в коллегии с конца декабря прошлого года, когда бывший министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Сулейменов занял пост министра национальной экономики республики. Это место в комиссии до сих пор вакантно, представителей Казахстана в коллегии ЕЭК на сегодняшний день не осталось.
"Действительно, Нурлан Алдабергенов, работающий членом коллегии (министром) ЕЭК по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК, был назначен руководителем канцелярии премьера Казахстана. Это назначение, безусловно, осложнило принятие решений, входящих в компетенцию коллегии ЕЭК. Тем не менее, текущая деятельность комиссии протекает в обычном режиме", - так прокомментировал сложившуюся ситуацию "Интерфаксу" помощник председателя коллегии ЕЭК Игорь Ваган.
Помимо коллегии, занимающейся в комиссии повседневной рутинной работой, в ЕЭК есть такие вышестоящие органы, как совет, который собирается время от времени на уровне вице-премьеров стран-членов для решения особо чувствительных вопросов функционирования ЕАЭС, а также саммиты премьеров и президентов России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии.
"Хочу отметить, что на одобрение очередного Высшего Евразийского экономического совета, который, предположительно, пройдет 14 апреля, вынесена кандидатура члена коллегии ЕЭК от Республики Казахстан - Жаксылыкова Тимура Мекешевича", - сообщил также И.Ваган.
В настоящее время Т.Жаксылыков работает заместителем Т.Сулейменова в министерстве национальной экономики Казахстана.
В Минэкономразвития России "Интерфаксу" также заявили, что в середине апреля в Бишкеке должно состояться заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором будут утверждены новые члены Евразийской экономической комиссии.
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