ЕС выпустит руководство по переговорам с Лондоном относительно Brexit

Председатель Европейского совета Дональд Туск в пятницу выпустит проект руководящих принципов ведения переговоров с Великобританией о выходе из состава Европейского союза (Brexit).
Документ будет направлен правительствам всех 27 стран-членов Евросоюза.
Эти принципы призваны задать тон предстоящим двухлетним переговорам с Лондоном и усилиям по согласованию окончательной сделки Британии с ЕС, отмечает BBC.
Лидеры Евросоюза говорят, что Великобритания должна сначала согласовать условия выхода из Евросоюза, прежде чем начинать переговоры о выстраивании будущих отношений. Лондон настаивает на том, что и те, и другие переговоры должны происходить одновременно.
В минувшую среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, которое официально запустило процесс выхода Великобритании из Европейского союза. Письмо с официальным извещением о задействовании Британией 50-й статьи Лиссабонского договора с целью выхода из ЕС было доставлено Д.Туску в тот же день.
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