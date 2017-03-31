ЕС выпустит руководство по переговорам с Лондоном относительно Brexit

Председатель Европейского совета Дональд Туск в пятницу выпустит проект руководящих принципов ведения переговоров с Великобританией о выходе из состава Европейского союза (Brexit).

Документ будет направлен правительствам всех 27 стран-членов Евросоюза.

Эти принципы призваны задать тон предстоящим двухлетним переговорам с Лондоном и усилиям по согласованию окончательной сделки Британии с ЕС, отмечает BBC.

Лидеры Евросоюза говорят, что Великобритания должна сначала согласовать условия выхода из Евросоюза, прежде чем начинать переговоры о выстраивании будущих отношений. Лондон настаивает на том, что и те, и другие переговоры должны происходить одновременно.

В минувшую среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, которое официально запустило процесс выхода Великобритании из Европейского союза. Письмо с официальным извещением о задействовании Британией 50-й статьи Лиссабонского договора с целью выхода из ЕС было доставлено Д.Туску в тот же день.