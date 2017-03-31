Грузоперевозка по железнодорожному транспортному коридору Юг-Запад может занять 7 дней - АЖД

Грузоперевозка из Индии в Евросоюз через Иран, Азербайджан, Грузию и Украину по транспортному коридору «Юг-Запад» может занять 7 дней, отмечается в сообщении ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).
Перспективы сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта между Азербайджаном и Украиной обсудили глава АЖД Джавид Гурбанов и председатель правления АО «Украинская железная дорога» Войцех Балчун.
«Рассказывая о транспортном коридоре «Юг-Запад», Дж.Гурбанов отметил, что перевозка грузов по этому коридору из Индии в ЕС через Иран, Азербайджан, Грузию и Украину и обратно сократит потери времени. По первичным расчетам, грузоперевозка по этому маршруту может быть осуществлена в течение 7 дней», - отмечается в информации.
Касаясь работ по реализации проекта создания транспортного коридора «Север-Юг» Дж.Гурбанов сообщил, что уже завершено строительство железной дороги протяженностью 8,3 км от станции Астара (Азербайджан) до госграницы с Ираном, и железнодорожного моста над рекой Астарачай. Тестовый поезд на днях пересёк границу по новому мосту.
По его словам, в настоящее время в иранской Астаре проводится работа, включающая строительство железнодорожной станции на территории в 35 га и строительство грузового терминала.
«Коридор Север-Юг рассчитан на доставку грузов, в частности, из Индии и региона Персидского залива в Россию, страны Западной Европы, Прибалтики и Скандинавии. Основным преимуществом этого коридора перед другими маршрутами являются транзитное расстояние и время, которые меньше в 2-3 раза», - отметил Дж.Гурбанов.
Он также сообщил, что в последнее время ведутся также работы по усилению Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).
В.Балчун, в свою очередь, отметил, что Украина заинтересована в участии в ТМТМ
для увеличения товарооборота с Азербайджаном.
Затем состоялась встреча в трехстороннем формате с участием заместителя председателя АО «Грузинская железная дорога» Алекси Николашвили, по итогам которой был подписан протокол о намерениях между железнодорожниками Азербайджана, Украины и Грузии.
Н.Аббасова
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