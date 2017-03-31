В американской Атланте обрушился участок подвесного моста

Подвесная часть одной из самых загруженных автомагистралей в США обрушилась в результате сильного пожара, сообщил в ночь на пятницу американский телеканал Эн-би-си.
Дорожные службы перекрыли часть автомагистрали, проходящей через город Атланта в штате Джорджия, незадолго до того, как произошло крушение. Сообщений о жертвах или пострадавших не поступало.
Однако пожар и обрушение подвесной дороги произошли во время вечернего часа пик, в результате тысячи водителей оказались в "пробке" пока сотрудники полиции разрабатывали пути возможного объезда.
"Это такой серьезный транспортный кризис, который только мог произойти у нас", - заявил мэр города Казим Рид на пресс-конференции по поводу происшествия.
Глава транспортного управления Джорджи Рассел СакМюрри также назвал ситуацию кризисной и сообщил, что дорожные службы не смогут приступить к ремонту магистрали ранее, чем вечером в пятницу, так как дорога все еще слишком горячая.
Причина возгорания пока не установлена.
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