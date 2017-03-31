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Дальнее зарубежье 31.03.2017 11:01

В американской Атланте обрушился участок подвесного моста

Подвесная часть одной из самых загруженных автомагистралей в США обрушилась в результате сильного пожара, сообщил в ночь на пятницу американский телеканал Эн-би-си.

Дорожные службы перекрыли часть автомагистрали, проходящей через город Атланта в штате Джорджия, незадолго до того, как произошло крушение. Сообщений о жертвах или пострадавших не поступало.

Однако пожар и обрушение подвесной дороги произошли во время вечернего часа пик, в результате тысячи водителей оказались в "пробке" пока сотрудники полиции разрабатывали пути возможного объезда.

"Это такой серьезный транспортный кризис, который только мог произойти у нас", - заявил мэр города Казим Рид на пресс-конференции по поводу происшествия.

Глава транспортного управления Джорджи Рассел СакМюрри также назвал ситуацию кризисной и сообщил, что дорожные службы не смогут приступить к ремонту магистрали ранее, чем вечером в пятницу, так как дорога все еще слишком горячая.

Причина возгорания пока не установлена.

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Тэги: США, ПОЖАР, ДОРОГА, КРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]