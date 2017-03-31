Президент Алиев встретился с военнослужащими в связи годовщиной апрельских боестолкновений в зоне карабахского конфликта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу провел встречу с группой военнослужащих в связи с годовщиной апрельских боестолкновений в зоне карабахского конфликта, сообщает сайт главы государства.

«И.Алиев 31 марта провел встречу с группой военнослужащих, в связи с годовщиной апрельской победы азербайджанской армии»,- отмечается в информации.

Ф.Исазаде