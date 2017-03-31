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Карабахский конфликт 31.03.2017 11:12

Президент Алиев встретился с военнослужащими в связи годовщиной апрельских боестолкновений в зоне карабахского конфликта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу провел встречу с группой военнослужащих в связи с годовщиной апрельских боестолкновений в зоне карабахского конфликта, сообщает сайт главы государства.

«И.Алиев 31 марта провел встречу с группой военнослужащих, в связи с годовщиной апрельской победы азербайджанской армии»,- отмечается в информации.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ВОЕННЫЕ, ВСТРЕЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]