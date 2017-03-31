О кардинальном изменении разработанной Минской группой ОБСЕ схемы карабахского урегулирования речи не идет - Лавров

Новых планов по урегулированию карабахского конфликта у международных посредников нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В основе идей, которые сейчас обсуждаются, лежат предложения, коллективно выработанные тремя странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Точнее речь идет о положениях, озвученных в совместных заявлениях по НКУ (Нагорно-Карабахское урегулирование - ИФ) президентами России, США и Франции. Они хорошо известны", - сказал С.Лавров в интервью азербайджанскому информагентству "Азери-Пресс".
"Не отвергая в целом эту основу, стороны по-разному видят последовательность воплощения в жизнь ее составляющих. О том, чтобы ее поменять или предлагать какие-то новые планы, кардинально меняющие схему, разработанную сопредседателями, речи не идет", - отметил министр.
Он также опроверг существование и так называемого "Плана Лаврова" по решению этой кризисной ситуации.
"Главное - помочь сторонам найти сбалансированное политическое решение, которое позволит перейти к подготовке юридически обязывающих документов", - подчеркнул российский министр.
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