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Карабахский конфликт 31.03.2017 11:23

О кардинальном изменении разработанной Минской группой ОБСЕ схемы карабахского урегулирования речи не идет - Лавров

Новых планов по урегулированию карабахского конфликта у международных посредников нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В основе идей, которые сейчас обсуждаются, лежат предложения, коллективно выработанные тремя странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Точнее речь идет о положениях, озвученных в совместных заявлениях по НКУ (Нагорно-Карабахское урегулирование - ИФ) президентами России, США и Франции. Они хорошо известны", - сказал С.Лавров в интервью азербайджанскому информагентству "Азери-Пресс".

"Не отвергая в целом эту основу, стороны по-разному видят последовательность воплощения в жизнь ее составляющих. О том, чтобы ее поменять или предлагать какие-то новые планы, кардинально меняющие схему, разработанную сопредседателями, речи не идет", - отметил министр.

Он также опроверг существование и так называемого "Плана Лаврова" по решению этой кризисной ситуации.

"Главное - помочь сторонам найти сбалансированное политическое решение, которое позволит перейти к подготовке юридически обязывающих документов", - подчеркнул российский министр.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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