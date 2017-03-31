Лавров рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Парижем и Вашингтоном по карабахскому урегулированию

В Москве надеются на продолжение сотрудничества с США и Францией в рамках Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Рассчитываю, что наше тесное взаимодействие по НКУ (нагорно-карабахскому урегулированию) с Вашингтоном, как и с Парижем, будет продолжено", - сказал С.Лавров в интервью азербайджанскому информационному агентству "Азери-Пресс".
"Все три сопредседателя (Минской группы - ИФ) активно взаимодействуют между собой. Регулярно посещая регион, они, как правило, выступают с единых позиций на переговорах с руководством Армении и Азербайджана", - отметил глава российского МИД.
По его мнению, "такой командный подход является свидетельством того, как можно и нужно сотрудничать по вопросам преодоления международных конфликтов".
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