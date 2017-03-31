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Карабахский конфликт 31.03.2017 11:25

Лавров рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Парижем и Вашингтоном по карабахскому урегулированию

В Москве надеются на продолжение сотрудничества с США и Францией в рамках Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Рассчитываю, что наше тесное взаимодействие по НКУ (нагорно-карабахскому урегулированию) с Вашингтоном, как и с Парижем, будет продолжено", - сказал С.Лавров в интервью азербайджанскому информационному агентству "Азери-Пресс".

"Все три сопредседателя (Минской группы - ИФ) активно взаимодействуют между собой. Регулярно посещая регион, они, как правило, выступают с единых позиций на переговорах с руководством Армении и Азербайджана", - отметил глава российского МИД.

По его мнению, "такой командный подход является свидетельством того, как можно и нужно сотрудничать по вопросам преодоления международных конфликтов".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ЗАПАД, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]